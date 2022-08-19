بوتين يهاتف ماكرون وتراس تعتزم لقاءه في قمة الـ 20

كشفت تقارير اعلامية روسية عن اتصال هاتفي بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون، فيما تحدثت نقلا عن وسائل اعلام اميركية عن عزم وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس لقاء الرئيس الروسي خلال قمة العشرين

اتصال بوتين- ماكرون

وقالت المصادر الاعلامية الروسية ان الرئيسين بوتين وماكرون بحثا قضية القصف الأوكراني للمحطة النووية زابوروجيه واعتبرا ان هذا العمل يهدد بحدوث كارثة واسعة النطاق.

ليز تعتزم لقاء بوتين

على صعيد متصل نقلت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، عن عزم وزيرة الخارجية البريطانية، والمرشحة القوية لرئاسة الحكومة ليز تراس، اللقاء بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين المقبلة في أندونيسيا.

وقالت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية ان موقف وزيرة الخارجية البريطانية تراس جاء بعد إعلان الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، أن الرئيس بوتين يعتزم حضور قمة مجموعة العشرين في بالي.