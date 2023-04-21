بوتين يهنئ الأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك

هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، الأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر.

وقال الرئيس الروسي في تهنئته في سياق الرحب والسعة أن المسلمين في بلادنا يحترمون تقاليد الأبوة التاريخية والدينية والثقافية التي تعود إلى قرون، ويحثون الشباب عليها.

مشيرا إلى أن حياة الأمة الإسلامية مليئة بالحسنات والواجبات ويتطور تفاعلها مع المؤسسات الحكومية والعامة بنشاط، لافتا إلى إيلاء الاهتمام الدؤوب للمبادرات التعليمية والخيرية.

وشدد بوتين: على أن المقاتلون المسلمون مع رفاقهم في السلاح يدافعون عن روسيا، في سياق العملية العسكرية الخاصة كما أنهم يظهرون الشجاعة والمساعدة المتبادلة في المعارك.

واعتبر الرئيس الروسي مساهمة المنظمات الإسلامية في الحفاظ على الحوار بين الأعراق والأديان في التربية الوطنية لجيل الشباب مساهمة قيّمة.