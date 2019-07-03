بوتين يوقع على مشروع قرار للانسحاب من معاهدة الأسلحة النووية

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، على مشروع قرار ينص على انسحاب بلاده من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية متوسطة المدى.

وبحسب مشروع القرار، فإن روسيا علقت العمل بمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية متوسطة المدى.

وفي 1987، وقع الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان، والزعيم السوفيتي ميخائيل غورباتشوف، معاهدة يلتزم بموجبها البلدان بعدم اختبار أو نشر صواريخ تطلق من البر بمدى يراوح بين 500 و5500 كم.

ومطلع فبراير/ شباط الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انسحاب بلاده من معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى، متهما روسيا بانتهاكها، وهو ما نفته موسكو.

وردا على ذلك، أعلن بوتين، تعليق عمل بلاده بالمعاهدة ذاتها، وموافقته على بدء إنتاج صاروخ متوسط المدى أسرع من الصوت.

وفي 20 فبراير الماضي، حذّر بوتين، من أن بلاده ستنشر صواريخ قادرة على استهداف الولايات المتحدة، إذا نشرت الأخيرة صواريخ في أوروبا.