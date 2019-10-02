بوتين يُبرئ إيران من الهجوم على أرامكو السعودية

بوتين قال أن الرئيس الإيراني حسن روحاني أبلغه شخصيا بأن لا صلة لطهران بالهجمات.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء إنه ليس هناك دليل على مسؤولية إيران عن الهجوم على منشأتي نفط سعوديتين الشهر الماضي وإن الولايات المتحدة لم تقدم أي دليل على ضلوع طهران في الأمر.

وذكر بوتين في مؤتمر عن الطاقة في موسكو أن فرنسا حاولت ترتيب اجتماع بين الرئيسين الإيراني والأمريكي عقب الهجوم لكن المساعي فشلت لأن طهران تريد رفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

وقال "نشجب تلك (الهجمات) لكننا ضد إلقاء المسؤولية على إيران لأنه لا دليل على ذلك"، مضيفا أن الرئيس الإيراني حسن روحاني أبلغه شخصيا بأن لا صلة لطهران بالهجمات.

وتسببت الهجمات على منشأتي النفط السعوديتين الشهر الماضي في خفض إنتاج المملكة من النفط بمقدار النصف لفترة وجيزة وارتفاع أسعار النفط بشدة، لكنها تمكنت من استعادة إنتاجها سريعا مما هدّأ السوق.

ولروسيا علاقات وثيقة مع كل من إيران والسعودية، وعزا بوتين يوم الأربعاء الفضل في استقرار أسعار الطاقة العالمية للتعاون بين موسكو والرياض.

