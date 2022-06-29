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بوركينافاسو.. مقتل 8 بهجوم مسلح على محتفلين بعمادة طفل

منشور 29 حزيران / يونيو 2022 - 03:26
القوات البوركينية
القوات البوركينية

قتل 8 مدنيين في شرق بوركينا فاسو بهجوم شنه مسلحون على قرويين كانوا يحتفلون بعمادة طفل في ساندياغا، القرية الواقعة في إقليم كولبيلوغو شرق البلاد.

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وبحسب مصدر أمني آخر للوكالة فقد سقط في شمال بوركينا وشمالها الشرقي الأحد العديد من القتلى في انفجار عبوّتين ناسفتين وفي عملية عسكرية نفذها الجيش ضد مسلحين.

وقال المصدر إنه في بلدتي بولونغا وآلغا الواقعتين في مقاطعة بام (شمال) انفجرت عبوتان ناسفتان لدى مرور سيارتين كانتا تقلان نساء مما أسفر عن مقتل "ستة أشخاص واصابة اثنين آخرين بجروح". 

وأضاف أنّ الجيش نفذ عملية عسكرية ضد جماعات مسلحة في غابات دياركادوغو ولونيورو في إقليم بوغوريبا (شمال شرق)، أتاحت "تفكيك ثلاث قواعد إرهابية وتحييد نحو عشرين جهاديا".

كلمات دالة:القوات البوركينيةبوركينا فاسو

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