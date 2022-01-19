بوركينا فاسو.. إصابة 4 جنود فرنسيين بانفجار

أصيب 4 جنود فرنسيين في انفجار عبوة ناسفة بشمال بوركينا فاسو.

وأفاد الجيش في بيان به إن "عبوة ناسفة انفجرت لدى مرور مركبتهم بعد مغادرتها مطار واهيغويا"، مضيفا أن الوحدة كانت جزءا من عملية برخان التي تديرها فرنسا في منطقة الساحل ضد الجهاديين.

وأفاد الجيش أن 4 جنود أصيبوا، أحدهم بجروح خطيرة، وتم إجلاء المجموعة إلى مالي، أو فرنسا بالنسبة إلى أولئك الذين اعتبرت حالاتهم خطيرة.

وتشهد بوركينا فاسو هجمات جهادية منذ عام 2015، عندما بدأ مسلّحون على ارتباط بالقاعدة وتنظيم “الدولة” شن هجمات عبر الحدود من مالي.

وقتل أكثر من ألفي شخص في الاعتداءات.

وعادة ما تستهدف منطقة “الحدود الثلاثية” من قبل “تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى” و”جماعة نصرة الإسلام والمسلمين” حيث تشن المجموعتان هجمات دامية ضد المدنيين والعسكريين.

وقتل الجيش الفرنسي عددا من أبرز أعضاء “تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى” منذ بدأ تدخله العسكري في مالي عام 2013.

لكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن تقليص حجم مهمة برخان إلى حد كبير لإعادة التركيز على عمليات مكافحة الإرهاب ودعم القوات المحلية.