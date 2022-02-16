بوركينا فاسو: قائد الانقلاب العسكري يؤدي القسم رئيسا للبلاد

تعهد قائد الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو، بول هنري داميبا، اليوم الأربعاء، باحترام وتطبيق الدستور، خلال أدائه القسم أمام المجلس الدستوري رئيسا للبلاد.

وقال في خطابه، الذي نقله موقع "بوركينا 24" المحلي: "أقسم أمام شعب بوركينا فاسو أن أحافظ على ضمان واحترام الدستور.. وأن أبذل قصارى جهدي لضمان العدالة لجميع سكان بوركينا فاسو".

وقد أعلن المجلس الدستوري في بوركينا فاسو، بوقت سابق، قائد الانقلاب بول هنري داميبا، رئيساً للبلاد منذ 24 كانون الثاني/يناير الماضي، وأعلن وقتها أنه سيؤدي القسم في 16 شباط/فبراير.

وفي 25 كانون الثاني/يناير، أعلن قادة من الجيش في بوركينا فاسو، إقالة الرئيس روش كابوري، وحل الحكومة وتعليق العمل بالدستور وإغلاق حدود البلاد، قبل أن تعيد فتح الحدود.

وفرض الجيش، عبر بيان متلفز، حظر التجوال من التاسعة مساء وحتى الخامسة صباحاً بشكل يومي حتى إشعار آخر.

وكانت البلاد قد شهدت الفترة الماضية احتجاجات مطالبة برحيل الرئيس على خلفية الوضع الأمني المتردي.