بوركينا فاسو.. مقتل 100 مدني في هجوم مسلح على قرية

أفادت حكومة بوركينا فاسو، اليوم السبت، بأن مسلحين قتلوا نحو 100 مدني في هجوم ليلا على قرية في شمال البلاد

وفي بيان لها، أعلنت الحكومة أن" الهجوم وقع الليلة الماضية وأسفر عن مقتل سكان قرية سولهان، وإحراق المنازل والسوق"، واصفة المهاجمين بـ"الإرهابيين".

وتدهور الوضع الأمني بشكل حاد في بوركينا فاسو خلال شهر مايو الماضي، حيث تضاعف عدد الهجمات الإرهابية خاصة التي تستهدف المدنيين في القرى المعزولة شمال البلاد.

وتعد المنطقة الشمالية من بوركينا فاسو خاصة القريبة من النيجر ومالي، المنطقة الأكثر تضررا من الهجمات المسلحة التي ينفذها مسلحو "القاعدة" و"داعش"