بورما: توجيه تهم جديدة للزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي

أفاد محامي الزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي أن السلطات البورمية وجهت لموكلته تهما في ست قضايا منها خمس قضايا في نايبيداو، وقضية في رانغون وجه الاتهام لها فيها بموجب قانون إدارة الكوارث الطبيعية في البلاد. وتندرج التهمة الأكثر جدية لأونغ سان سو تشي ضمن قانون الأسرار الرسمية البورمي.

وجهت السلطات البورمية تهمة جنائية جديدة الاثنين للزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي التي أطاح بها الجيش، وفق ما أفاد محاميها.

وقال مين مين سو إنه "تم توجيه تهم لأونغ سان سو تشي في ست قضايا بالإجمال: خمس منها في نايبيداو وواحدة في رانغون"، مشيرا إلى أن التهمة الأخيرة وُجّهت بموجب قانون إدارة الكوارث الطبيعية في البلاد.

ولم تظهر الزعيمة البورمية الحائزة جائزة نوبل للسلام علنا منذ اعتقلت في الأول من شباط/فبراير بينما أطاح الجيش بحكومتها واستولى على السلطة.

وتندرج التهمة الأكثر جدية التي تواجهها سو تشي ضمن قانون الأسرار الرسمية البورمي.

وقال مين مين سو إن الزعيمة البورمية، الموضوعة رهن الإقامة الجبرية في نايبيداو، بدت بصحة جيدة لكن لم يتضح إن كانت على علم بالاضطرابات التي تشهدها بورما منذ شهرين. (فرانس24/ أ ف ب)