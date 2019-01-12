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بورما: تثبت الحكم بسجن صحفيين 7 سنوات حققا في مجازر ضد الروهينغا

بورما: تثبت الحكم بسجن صحفيين 7 سنوات حققا في مجازر ضد الروهينغا
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