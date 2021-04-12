بورما: 700 قتيل منذ الانقلاب وتوجيه تهم جنائية لـ أونغ

وجّهت السلطات البورمية تهمة جنائية جديدة الاثنين للزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي التي أطاح بها الجيش، وفق ما أفاد محاميها في الوقت الذي افادت احصائية بمقتل 700 مدني برصاص الانقلابيين

تهم جنائية لزعيمة بورما

وقال مين مين سو لفرانس برس إنه "تم توجيه تهم (لسو تشي) في ست قضايا بالإجمال -- خمس منها في نايبيداو وواحدة في رانغون"، مشيرا إلى أن التهمة الأخيرة وُجّهت بموجب قانون إدارة الكوارث الطبيعية في البلاد.

ولم تظهر الزعيمة البورمية الحائزة جائزة نوبل للسلام علنا منذ اعتقلت في الأول من شباط/فبراير بينما أطاح الجيش بحكومتها واستولى على السلطة.

وتندرج التهمة الأكثر جدية التي تواجهها سو تشي ضمن قانون الأسرار الرسمية البورمي.

وقال مين مين سو إن الزعيمة البورمية، الموضوعة رهن الإقامة الجبرية في نايبيداو، بدت بصحة جيدة لكن لم يتضح إن كانت على علم بالاضطرابات التي تشهدها بورما منذ شهرين.

700 قتيل

وقتل ما لا يقل عن 700 شخص في بورما منذ الانقلاب العسكري الذي وقع في الأول من فبراير، ورغم ذلك استمرت الأحد المظاهرات المعارضة له. من جانبها تتحدث المجموعة العسكرية الحاكمة، عن 248 قتيلاً، بحسب ما قال المتحدث باسمها الجمعة. فيما أكد مكتب الأمم المتحدة في بورما مساء السبت أنه يتابع الوضع عن كثب في باغو. وكتب في تغريدة "نطالب قوات الأمن بالسماح للفرق الطبية بمعالجة الجرحى".