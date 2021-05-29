بوريس جونسون يتزوج في السّر..!

عقد جونسون (56 عاما) قرانه على كاري التي تصغره بثلاثة وعشرين عاما أمام حفنة ضيوف تمت دعوتهم في اللحظات الاخيرة، حتى أن كبار المسؤولين في مكتبه لم يكونوا على علم بما يجري.

ذكرت صحيفة "صن" أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، تزوج خطيبته، كاري سيموندس، في مراسم سرية في كاتدرائية وستمنستر وسط لندن اليوم السبت.

وقالت الصحيفة إن حفل الزفاف حضره 30 شخصا وتلقى الضيوف دعوات في اللحظة الأخيرة، وأضافت أن حتى كبار أعضاء مكتب جونسون لم يكونوا على علم بخطط الزفاف.

وأشارت "صن" إلى أن الحفل استمر حوالي 1.5 ساعة وتم إغلاق كاتدرائية وستمنستر خلال هذه الفترة.

وتقتصر حفلات الزفاف في إنجلترا حاليا على 30 شخصا بسبب قيود مكافحة عدوى فيروس كورونا "كوفيد-19".

ويعيش جونسون (56 عاما) مع سيموندس (33 عاما) سويا في داونينغ ستريت منذ أن أصبح رئيسا للوزراء في عام 2019، وفي العام الماضي أعلنا خطبتهما وأنهما ينتظران مولودا، وولد ابنهما ويلفريد لوري نيكولاس جونسون في أبريل.

وهذا الزواج هو الثالث لرئيس الوزراء البريطاني الحالي.

أصول تركية

ولد بوريس جونسون عام 1964 في نيويورك، وانتقل والداه إلى بريطانيا وهو طفل صغير. ويفتخر أن والده من أصول تركية، وقد درس في كلية إيتون كوليج الشهيرة، وأظهر ميلا إلى دراسة اللغة الانجليزية والآداب الكلاسيكية.

كما درس الآداب القديمة في أوكسفورد، وانتخب رئيسا لاتحاد الطلبة عام 1984. وبدأ جونسون حياته العملية صحفيا في ديلي تلغراف، ثم أصبح مراسلها للاتحاد الأوروبي، ونائبا للمدير، قبل أن يصبح مديرا لصحيفة سبيكتيتور، عام 1991.

وأكسبته مسيرته الصحفية شهرة ومنحته مكانة اجتماعية، ففتحت له باب العمل السياسي، ليُنتخب عام 2001 نائبا في مجلس العموم، عن حزب المحافظين.

وعين عام 2004 وزيرا للدولة مكلفا بالفنون، ثم اضطر إلى الاستقالة، بعد انكشاف علاقته الغرامية مع بترونيلا وايت، ولكنه عاد إلى الحكومة عام 2005، في منصب وزير للدولة مكلف بالتربية.

وتزوج جونسون زوجته الأولى، أليغرا موستين أوين، عام 1987، وانفصل عنها عام 1993، ليتزوج المحامية، مارينا ويلر، وينجب منها ثلاث بنات.

وألف بوريس جونسون العديد من الكتب، من بينها كتاب عن حياة رئيس الوزراء البريطاني السابق، ونستون تشرتشل، وكتاب عن تاريخ روما، وآخر عن مدينة لندن.