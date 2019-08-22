بوريس جونسون يضع حذاءه في وجه ماكرون داخل الاليزيه (فيديو)

شعر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وكأنه في بيته لدى زيارته إلى قصر الإليزيه، مقر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس، فوضع قدمه على طوالة تتوسطهما.

وصُور جونسون وهو يمازح المصورين الصحفيين ويضع قدمه لفترة وجيزة على طاولة القهوة في القصر الرئاسي الفرنسي، قبل أن يلوح لممثلي وسائل الإعلام في الغرفة؛ وشاهد ماكرون ما جرى مبتسما.

جاء ذلك بعد أن تحدث جونسون وماكرون للصحفيين في فناء الإليزيه.

وقال قصر الإليزيه في وقت لاحق إن المحادثات كانت "بناءة" و"شاملة".

وقال بوريس جونسون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي ماكرون من أمام قصر الإليزيه، اليوم الخميس: "نريد أن يتم الخروج من الاتحاد الأوروبي بشكل منسجم من أجل الحفاظ على مصالح شركاتنا".

وتابع "نريد الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل في كل الأحوال من خلال اتفاق أو من دون اتفاق".

وأكد جونسون على أهمية علاقة التعاون مع فرنسا في العديد من المجالات ومنها المجال الأمني قائلا إن بلاده "تتعاون وتنسق مع فرنسا لحفظ الأمن في الساحل الإفريقي وتتعاون معها في مناطق أخرى مثل سوريا.

وطمأن جونسون الرئيس الفرنسي بأن المملكة المتحدة لن تضع نقاط تفتيش على حدودها ومنها الحدود الإيرلندية".

وأضاف "أنا على ثقة بأن الرئيس ماكرون سيدافع ويحمي المواطنين البريطانيين في فرنسا كما سنفعل نحن مع المواطنين الفرنسيين في بريطانيا".

