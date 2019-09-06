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بوريس جونسون يكمل خطابه رغم إغماء شرطية من خلفه

منشور 06 أيلول / سبتمبر 2019 - 07:35
بوريس جونسون
بوريس جونسون

واصل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خطابه، الخميس، أمام طلاب كلية للشرطة في شمال إنكلترا مع أن شرطية كانت واقفة خلفه أصيبت بإعياء وأغمي عليها، ما أثار انتقادات لاذعة من معارضيه.

وكانت الشرطية الشابة واقفة في الصف الأول من دفعة من طلاب كلية الشرطة في يوركشر، وراء رئيس الوزراء مباشرة، عندما بدت عليها أعراض إعياء. والتفت بوريس جونسون نحوها وسألها إن كانت بخير، ومن ثم استمر بالكلام من دون أن يهتم لأمرها، في حين سقطت الشرطية أرضا. وقال مازحا: “أنا آسف، ربما هذه إشارة إلى أن علي أن أختم كلامي سريعا”.

 


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