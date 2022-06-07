بوعزيزي في غزة

أقدم شاب فلسطيني، في الثلاثينات من عمره، اليوم الاثنين، على حرق نفسه بالبنزين، وذلك في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

ووفقا لمصادر طبية، فإن المواطن، سكب على نفسه البنزين وأشعل النار، الأمر الذي تسبب في اصابته بجروح من الدرجة الثانية.

شاب يحرق نفسه أمام محطة بهلول في خانيونس جنوب #غزة #بدنا_نعيش pic.twitter.com/An72CAicK4 — عامر بعلوشة (@BaloushaAmer) June 6, 2022

وبحسب مصادر طبية، فإن المواطن (ش.ح) البالغ من العمر 30 عامًا من سكان خانيونس المعسكر، سكب على نفسه البنزين وأشعل النار، بعد ان حاول عناصر من شرطة حماس مصادرة بسطتة التي يسترزق منها

- هل تمتلك سلطة غزة "حماس" الشجاعة على أن تسمح لنا بالنزول في مظاهرات حراك #بدنا_نعيش من أجل أن نطالب بالحياة الكريمة؟



- لا طبعًا.. الشعب لو نزل ما بظن حد يقدر يجمعه من الشارع بعد هيك... +++++ pic.twitter.com/Jyu30o7Q76 — مؤمن الناطور Moumen ALnatour #بدنا_نعيش (@MoumALnatour) June 6, 2022

وفي الثاني في مايو الجاري 2022 قام مواطن فلسطينى بمحاولة الانتحار بحرق نفسه بمادة مشتعلة، وأفادت شهود ان الضحية من عائلة "أبو نصر" يبلغ من العمر 27 عاماً أقدم على حرق نفسه، فى شارع نصار بالقرب من معرض البهتيمى، فى منطقة تل الزعتر.

وأشارت، أنّ شرطة حماس فى غزة فتحت تحقيقاً بالحادث، بعد نقل المواطن إلى المستشفى، حيثُ وصفت جراحه بالخطيرة.