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بوعزيزي في غزة

منشور 07 حزيران / يونيو 2022 - 08:56
بطالة وفقر في ظل حكم حماس
بطالة وفقر في ظل حكم حماس

أقدم شاب فلسطيني، في الثلاثينات من عمره، اليوم الاثنين، على حرق نفسه بالبنزين، وذلك في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

ووفقا لمصادر طبية، فإن المواطن، سكب على نفسه البنزين وأشعل النار، الأمر الذي تسبب في اصابته بجروح من الدرجة الثانية.

 

 

 

وبحسب مصادر طبية، فإن المواطن (ش.ح) البالغ من العمر 30 عامًا من سكان خانيونس المعسكر، سكب على نفسه البنزين وأشعل النار، بعد ان حاول عناصر من شرطة حماس مصادرة بسطتة التي يسترزق منها

 

 

 

وفي الثاني في مايو الجاري 2022 قام  مواطن فلسطينى بمحاولة الانتحار بحرق نفسه بمادة مشتعلة،  وأفادت شهود ان الضحية من عائلة "أبو نصر" يبلغ من العمر 27 عاماً أقدم على حرق نفسه، فى شارع نصار بالقرب من معرض البهتيمى، فى منطقة تل الزعتر.

وأشارت، أنّ شرطة حماس فى غزة فتحت تحقيقاً بالحادث، بعد نقل المواطن إلى المستشفى، حيثُ وصفت جراحه بالخطيرة.

كلمات دالة:حماسغزةبوعزيزي

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