بوغدانوف: اتصالاتنا مستمرة لتفادي اشتباك الجيشين التركي والسوري

عبر نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف عن أمل موسكو في عدم وقوع اشتباكات بين الجيشين التركي والسوري بسبب العملية العسكرية التركية، مضيفا أن روسيا تجري اتصالات لتفادي ذلك.

وقال بوغدانوف للصحفيين اليوم الثلاثاء: "نأمل في ألا تحدث هناك أي اشتباكات.. على العكس، تجري اتصالات من أجل وضع طرق (لمعالجة القضية) وفقا لأحكام ومبادئ القانون الدولي وأخذا في الاعتبار المصالح المشروعة لكافة الأطراف المعنية".

ورفض بوغدانوف التعليق على تقارير تتحدث عن وساطة روسية بين الأكراد ودمشق، مكتفيا بالقول: "طبعا، نأمل في أن يتوصلوا إلى توافقات. يجب أن يتوافق الجميع بمن فيهم السوريون والأكراد، والسوريون والأتراك".

وكانت موسكو قد أكدت أمس الثلاثاء وجود اتصالات بين السلطات الروسية والتركية، تشمل عسكريي البلدين كذلك، لمنع وقوع أي مواجهة عسكرية بين روسيا وتركيا في سوريا.( وكالات)