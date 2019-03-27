بوكوحرام ترتكب المزيد من الجرائم في افريقيا
في إطار سلسلة الهجمات الإرهابية التي تشنها جماعة بوكو حرام في أفريقيا، لقي ما لا يقل عن 10 مدنيين حتفهم، مساء الثلاثاء، في اعتداء انتحاري وهجوم مسلح نفذه عناصر من الجماعة المسلحة في نغويمي، في منطقة ضفة في جنوب شرق النيجر، وفقا رئيس بلدية المدينة.
واتهم المسؤول أبا كايا عيسى في تصريح لوكالة فرانس برس "عناصر من بوكو حرام" بشن هجومين.
وقال "فجرت انتحاريتان نفسيهما وهاجم رجال مسلحون أحد الأحياء مطلقين النار (على المدنيين) ثم رحلوا".
وأضاف "لدينا حصيلة مؤقتة من عشرة قتلى إضافة إلى الانتحاريتين".
وكان مسلحو بوكو حرام قتلوا الخميس الماضي ثمانية أشخاص بينهم امراة في قربة كاريدي، بحسب السلطات المحلية.
وفي 9 مارس/أذار قتل سبعة من عناصر القوات المسلحة النيجيرية في هجوم للمسلحين قرب القرية ذاتها.
وفي 16 فبراير/شباط قتل سبعة جنود بعد هجوم لبوكو حرام على موقعهم في شيتيما وانغو القرية القريبة جدا من الحدود مع نيجيريا.
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