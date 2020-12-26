بوكو حرام تقتل 3 حطابين وتخطف 40 آخرين في نيجيريا

خطف متشددون من جماعة بوكو حرام 40 حطّابا وقتلوا ثلاثة آخرين في شمال شرق نيجيريا قرب الحدود مع الكاميرون، بحسب ما ذكرت مصادر محلية اليوم السبت.

وأوضحت المصادر، أن ”المسلحين أمسكوا الرهائن الخميس، في غابة وولغو قرب بلدة غامبورو حيث كانوا يجمعون الأخشاب“.

ويستهدف المتشددون بشكل متزايد العاملين في هذا المجال والمزارعين في شمال شرق البلاد متهمين إياهم بنقل المعلومات إلى الجيش والميليشيات المحلية.

وقال زعيم إحدى الميليشيات ”عمر كاشالا“ الذي شارك في عمليات البحث، ”غادرت مجموعة تضم أكثر من 40 حطابا شيهوري على مشارف غامبورو الخميس ولم يعودوا بحلول المساء كالمعتاد“.

وأضاف: ”يوم الجمعة، حشدنا رجالا وتوغلنا في عمق الغابة حيث انتشلنا ثلاث جثث تم التعرف إليها دون أي أثر لزملائهم“.

وعانى قاطعو الأشجار في غامبورو من هجمات متكررة لبوكو حرام وعمليات اختطاف خصوصا حول غابة وولغو التي كانت مخبأ معروفا لأفراد الجماعة المتشددة.

في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، خطفت بوكو حرام حوالى 50 من هؤلاء، كانوا في طريقهم لجمع الأخشاب في الغابة بعد مقتل 49 آخرين في هجومين سابقين.

