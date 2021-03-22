بولارد: الولايات المتحدة طعنت إسرائيل بالظهر

قال الجاسوس الإسرائيلي جوناثان بولارد، إن الولايات المتحدة الأمريكية خانت إسرائيل، وطعنتها بالظهر، بعد حجب معلومات استخبارية هامة عنها.

واعترف بولارد بأنه ارتكب خطأ، لكنه قال إن التهديدات التي تواجه إسرائيل خطيرة، وذلك في لقاء له مع صحيفة "إسرائيل اليوم".

ووصل بولارد، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، وسجن في الولايات المتحدة في 1985 بعد إدانته بالتجسس لحساب الدولة العبرية، إلى إسرائيل العام الماضي، حيث كان في استقباله رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأكد نتنياهو للجاسوس السابق وزوجته استر عند تسليمهما هويتيهما الإسرائيليتين: "أنتما في بيتكما".

وبولارد المحلل السابق في البحرية الأمريكية، يبلغ من العمر اليوم 66 عاما، وأمضى حُكما بالسجن لمدة 30 عاما لتسليمه إسرائيل وثائق سرية أمريكية.

وقد أطلق سراحه في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، مع إلزامه بوضع سوار إلكتروني، واحترام منع التنقل، خصوصا منعه من مغادرة الولايات المتحدة لمدة خمس سنوات أخرى، على الرغم من الضغوط الإسرائيلية ليتمكن من الرحيل. (وكالات)