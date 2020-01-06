بولتون على استعداد للإدلاء بشهادته في قضية عزل ترامب

قال المستشار السابق للأمن القومي الأمريكي جون بولتون الإثنين، إنه مستعد للإدلاء بشهادته في قضية عزل الرئيس الأمريكي اذا أمر مجلس الشيوخ رسميا بذلك.

وأوضح بولتون عبر تويتر “إذا تنبى مجلس الشيوخ أمرا بالحصول على شهادتي، سأكون مستعدا للشهادة”.

وبولتون الذي أقاله ترامب في 10 أيلول/ سبتمبر بسبب خلاف بينهما، موضع اهتمام كبير من المعارضة الديموقراطية التي كانت وراء إجراء العزل ضد الرئيس الجمهوري.

وهي تقدر أن المستشار السابق يمكن أن يقدم معلومات عن الضغوط التي مارسها البيت الأبيض لإجبار أوكرانيا على التحقيق بشأن أحد منافسي الرئيس، جو بايدن وخصوصا تعطيل مساعدة عسكرية بنحو 400 مليون دولار.

وحقق الديموقراطيون الذين يسيطرون على مجلس النواب لنحو ثلاثة أشهر في هذه الضغوط ثم وجهوا تهمة “تجاوز السلطات” لترامب في 18 كانون الأول/ ديسمبر.

وخلال تصويت تاريخي حينها وجهوا أيضا لترامب تهمة “تعطيل عمل الكونغرس” خصوصا بسبب منع البيت الأبيض مستشاري الرئيس من تقديم شهاداتهم.

ويعود لمجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، أمر محاكمة ترامب لكن بدء المحاكمة هو موضع صراع سياسي. ويرفض النواب الديموقراطيون في مجلس النواب إحالة لائحة الاتهام على نظرائهم في مجلس الشيوخ بدون ضمانة محاكمة”عادلة”. وهم يطلبون خصوصا استدعاء اربعة شهود بينهم جون بولتون.

وخلال تحقيقهم تخلى الديموقراطيون عن استدعاء بولتون بعد ان أعلن أنه لن يتقدم للشهادة أمام مجلس النواب قبل أن يقول القضاء ما اذا بامكان مستشاري الرئيس تجاوز منع البيت الأبيض.

وحفظت محكمة لجأ إليها مساعد سابق لبولتون، الأسبوع الماضي، الملف بدون أن تحسم الأمر.

وأضاف بولتون في بيانه “بالتالي ولأن شهادتي باتت من جديد موضع تساؤل، قررت حل هذه المشكلة قدر الإمكان”.

وخلال تصويت مجلس النواب صوت النواب الجمهوريون ضد توجيه الاتهام للرئيس في ثالث حالة من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة. ولم يخف زعيمهم في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل نية تبرئة ترامب بأسرع ما يمكن.

