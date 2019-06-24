بولتون في الجولان واستنفار اسرائيلي تحسبا لضربة ايرانية

اعلنت اسرائيل حالة الاستنفار القصوى تحسبا لضربة ايرانية فيما تجول رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو برفقة المستشار الاميركي المتشدد جون بولتون في الجولان السوري المحتل

استنفار

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن الجيش الإسرائيلي رفع مستوى تأهب قواته تحسبا "لمحاولة إيران الإضرار بالدولة العبرية بتوجيه ضربة مباشرة أو عبر حلفائها الإقليميين".

وتأتي هذه الأنباء في ظل التوتر المحتدم بين الولايات المتحدة وإيران في الخليج، حيث تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ضرب إيران ردا على إسقاط الأخيرة طائرة أمريكية دون طيار فوق هرمز

بولتون في الجولان

في الاثناء اصطحب رئيس حكومة الاحتلال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون في جولة على في غور الأردن

وقال نتنياهو خلال هذه الجولة: "موقفنا يقضي بأنه في إطار أي اتفاق سلام مستقبلي يجب على التواجد الإسرائيلي هنا أن يستمر وذلك من أجل ضمان أمن إسرائيل وأمن الجميع".

In similar acknowledgement of the simple but profound reality that for Israel to defend itself, it cannot relinquish strategic ground along its border, the President in March, signed a proclamation recognizing Israeli sovereignty over the Golan Heights. (2 of 3) pic.twitter.com/by9966mZrr — John Bolton (@AmbJohnBolton) ٢٣ يونيو ٢٠١٩

وتابع: "أقول للذين يؤكدون أنه للتوصل إلى اتفاق سلام يجب على إسرائيل أن تترك غور الأردن، إن هذا لن يجلب السلام بل الحرب والإرهاب".

وزار بولتون ونتنياهو نقطة المراقبة "غفعونيت" و"قصر اليهود"، ثم قاما برحلة على متن طائرة مروحية فوق منطقة القدس والسياج الأمني وغور الأردن.