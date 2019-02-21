بولتون للجيش الفنزويلي: أنقذوا شعبكم

مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون

وجه مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، الخميس، رسالة إلى قادة الجيش الفنزويلي، قال فيها “افعلوا الصواب، أنقذوا شعبكم وبلدكم”.

وكتب بولتون عبر “تويتر”، إن “اجتماع الجنرال كريغ فولر، قائد القيادة الجنوبية العسكرية بالجيش الأمريكي، مع قادة القوات المسلحة في كولومبيا، يمثل رسالة للجيش الفنزويلي بأنهم سيكونون مسؤولين عن أفعالهم في نهاية الأمر”، بحسب قناة “الحرة” المحلية.

وقال بولتون موجها حديثه لقادة الجيش في فنزويلا: “افعلوا الصواب، أنقذوا شعبكم وبلدكم”.

وجاءت هذه التصريحات بعد يوم من إعلان بولتون أن الملحق العسكري الفنزويلي بالأمم المتحدة، الكولونيل بيدرو شيرينوس، اعترف بخوان غوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد، بحسب القناة ذاتها.

وتطالب الولايات المتحدة الأمريكية الجيش الفنزويلي، الذي يدعم الرئيس الحالي نيكولاس مادورو، بالتخلي عنه ودعم زعيم المعارضة خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا للبلاد.

وكان غوايدو الذي نصب نفسه رئيسا للبلاد في وقت سابق، تعهد بإدخال المساعدات الإنسانية الأمريكية المكدسة على حدود فنزويلا السبت المقبل، متحديا بذلك الرئيس نيكولاس مادورو الذي يرفض السماح بدخولها.

ويشكل استقبال المساعدات الخارجية، أحد الملفات الخلافية بين مادورو والمعارضة، في ظل الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعصف بالبلاد.

وسبق أن أكد مادورو أن المساعدات تعد “جزءا من استراتيجية الولايات المتحدة لاحتلال فنزويلا”، وأنه “لن يسمح بهذا الاستعراض”.

فيما تقول المعارضة إن 300 ألف شخص بحاجة لمساعدة عاجلة، كما سيواجه نحو 2 مليون شخص مشاكل صحية، وينبغي السماح بدخول المساعدات إلى البلاد.

وتشهد فنزويلا توترا متصاعدا منذ 23 يناير/كانون الثاني الماضي، إثر زعم غوايدو، حقه بتولي الرئاسة مؤقتا إلى حين إجراء انتخابات جديدة.