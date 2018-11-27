المزيد من أخبار

1 - 5 من 15

بولتون: لم أستمع لتسجيل مقتل خاشقجي لأنني لا أتكلم العربية

بولتون: لم أستمع لتسجيل مقتل خاشقجي لأنني لا أتكلم العربية
2.5 5

اضف تعليق جديد

bassamAvatar
 