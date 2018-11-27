بولتون: لم أستمع لتسجيل مقتل خاشقجي لأنني لا أتكلم العربية

مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون الثلاثاء، أنه لم يستمع الى تسجيل مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي لانه لا يتكلم العربية.

وقال بولتون ردا على سؤال للصحافيين “لم أستمع إليه”، مضيفا “لماذا تعتقدون أنه كان علي أن استمع إليه؟ ماذا تعتقدون أنه يمكنني أن أعلم عبر الاستماع إليه؟”.

وأضاف بعد إلحاح الصحافيين “أنا لا أتكلم العربية، ماذا ينفعني الاستماع إليه إذا كنت لا أتكلم العربية”.

وأوضح بولتون ان “أناسا يتكلمون العربية إستمعوا إلى التسجيل ونقلوا إلينا مضمونه”، موضحا أن هذا التقرير كان له دور في قرار الرئيس دونالد ترامب التأكيد مجددا على التحالف مع المملكة السعودية رغم احتمال أن يكون ولي العهد محمد بن سلمان على علم بجريمة الاغتيال، وفق ما أورد ترامب.

ويعود هذا التسجيل إلى الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول يوم مقتل خاشقي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول بأيدي فريق قدم من الرياض. وقد أرسلته السلطات التركية خصوصا إلى إدارة ترامب.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الأسبوع الفائت، خلال زيارة لواشنطن “كان الأمر فعلا مثيرا للاشمئزاز وإذا استمعتم إلى (التسجيل) ستدركون أنها كانت جريمة مدبرة”.

وأضاف “هناك أيضا هذا الطبيب الشرعي”، أحد افراد المجموعة، “الذي يبدو انه يهوى تقطيع الناس” و”يعطي تعليمات للاخرين خلال قيامه بعمله”.