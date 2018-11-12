مستشار البيت الابيض للامن القومي جون بولتون

أجرى مستشار البيت الابيض للامن القومي جون بولتون في العاصمة الاماراتية الاثنين محادثات مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حول ملفات المنطقة و"مواجهة الارهاب"، حسبما أفادت وكالة الانباء الاماراتية "وام".

وتتزامن الزيارة مع تصاعد الدعوات الدولية لوقف الحرب في اليمن، حيث تشارك الامارات في عمليات للتحالف العسكري بقيادة السعودية دعما للقوات الحكومية في مواجهة المتمردين الحوثيين.

وقالت الوكالة ان المسؤولين ناقشا "علاقات التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف الجوانب، إضافة إلى عدد من القضايا التي تهم البلدين".

وتبادلا "الآراء بشأن عدد من الموضوعات والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك"، كما "تطرقا إلى الجهود الدولية والتنسيق المشترك لمواجهة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية".

وكان بولتون كتب على تويتر عشية الزيارة أنه سيبحث في الامارات "مسائل اقليمية مهمة".

ومساء الاحد اكّد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لوليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في اتصال هاتفي ضرورة وقف "الأعمال القتالية" في اليمن حيث تدور معارك عنيفة في مدينة الحديدة على ساحل البحر الاحمر.

وتثير هذه المعارك المخاوف من إمكانية توقف إمدادات الغذاء في حال تعطّلت الحركة في الميناء الاستراتيجي في المدينة وتمر عبره غالبية المساعدات والمواد الغذائية التي يعتمد عليها ملايين السكان للبقاء على قيد الحياة.

وتأتي الدعوات لوقف الحرب المستمرة منذ 2014 في وقت تتعرض السعودية لضغوط دولية على خلفية قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصليتها باسطنبول.