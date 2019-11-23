بولتون يتهم البيت الأبيض بمنعه من الوصول إلى حسابه في تويتر

اتّهم جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس دونالد ترامب، الجمعة البيت الأبيض بمنعه من الوصول إلى حسابه على تويتر منذ أن تمّت إقالته من منصبه بداية أيلول/ سبتمبر.

وكتب بولتون “منذ استقالتي من منصبي بصفتي مستشارًا للأمن القومي، رفض البيت الأبيض أن يسمح لي مجدّدًا بالوصول إلى حسابي الشخصي على تويتر. خوفًا ممّا يُمكن أن أقوله؟”.

لكنّ البيت الأبيض رفض هذه الاتّهامات. وقالت المتحدّثة باسمه ستيفاني غريشام على قناة “فوكس نيوز بيزنس” مساء الجمعة “أحيانًا، وسأجعل والدي مثالًا على ذلك، لن يفهم شخص في عمر متقدّم أنّ كلّ ما عليه فعله هو الاتّصال بتويتر وإعادة ضبط كلمة المرور في حال تمّ نسيانها”.

وفي وقت سابق صباح الجمعة، أعلن الدبلوماسي عودته على تويتر، في رسالة كتب فيها “سعيد بالعودة إلى تويتر بعد أكثر من شهرين. شكرًا لتويتر لالتزامه معاييره ولمنحي مجدّدًا (قدرة) التحكّم بحسابي”. (أ ف ب)