بولتون يتهم ترامب بأنّه سعى للحصول على دعم صيني للفوز بولاية ثانية

كشفت مقتطفات من كتاب مرتقب لمستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون نشرتها وسائل إعلام أمريكية أن الرئيس دونالد ترامب طلب المساعدة من الرئيس الصيني شي جينبينغ للفوز بولاية رئاسية ثانية في انتخابات عام 2020.

وذكر بولتون في كتابه أن ترامب خلال قمة مع شي في حزيران/ يونيو من العام الماضي “حوّل المحادثة بشكل مفاجئ الى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ملمحا إلى قدرات الصين الاقتصادية للتأثير في الحملات الجارية، ملتمسا من شي أن يضمن أنه سيفوز”.

وفي المقتطفات التي نشرتها صحف الواشنطن بوست ونيويورك تايمز ووول ستريت جورنال كتب بولتون أن ترامب شدد على أهمية المزارعين الزمريكيين وكيف أن “زيادة الصين مشترياتها من فول الصويا والقمح” يمكن أن تؤثر في النتيجة الانتخابية في الولايات المتحدة. (أ ف ب)