بولتون يحذر إيران من تعطيل مؤتمر البحرين

جاء تحذير مستشار الأمن القومي الأمريكي في معرض رده على أسئلة الصحافيين حول أي تدخل إيراني محتمل ضد المؤتمر. لكن لا يوجد أية أدلة تثبت أن طهران تخطط لتعطيله.

حذر مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون الثلاثاء إيران من تعطيل مؤتمر البحرين حول السلام في الشرق الأوسط، ذلك في ظل التوتر الحاد بين واشنطن وطهران.

وقال بولتون “انخرطت إيران خلال الشهرين الماضيين في سلسلة طويلة من الهجمات غير المبررة”.

وأسقطت طهران الأسبوع الماضي طائرة تجسس أمريكية مسيرة قالت إنها دخلت المجال الإيراني وهو ما تنفيه واشنطن.

واتهمت الولايات المتحدة الجمهورية الإسلامية بالتورط في سلسلة هجمات ضد الملاحة في دول الخليج وهي اتهامات تدحضها إيران.

وتنطلق في العاصمة البحرينية المنامة مساء الثلاثاء وبدعوة من الولايات المتحدة الأمريكية ورشة عمل للكشف عن الجوانب الاقتصادية لخطة السلام الأمريكية لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقال بولتون خلال زيارة إلى القدس “في بيئة كهذه فإن تهديد المؤتمر في البحرين يبقى احتمالا واردا”.

وتابع “سيكون من الخطأ الكبير أن تواصل إيران سلوكها هذا”.

وجاءت تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي هذه في معرض رده على أسئلة الصحافيين حول أي تدخل إيراني محتمل.

لكن لا يوجد أية أدلة تثبت أن طهران تخطط لتعطيل المؤتمر.

