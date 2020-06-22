بولتون: ترامب غير مؤهل للرئاسة

أعرب جون بولتون مستشار الأمن القومي الأميركي السابق يوم الأحد 21 يونيو 2020 عن اعتقاده بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون "يهزأ" من مفهوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب لعلاقة الصداقة بينهما.

وتحدث بولتون الى شبكة "اي بي سي نيوز" في أول مقابلة قبل نشر كتابه يوم الثلاثاء 23 يونيو والذي يتضمن انتقادات حادة لترامب. وحين سألته الصحافية مارثا راداتز ما اذا كان ترامب "يعتقد فعليا أن كيم جونغ اون يكن له الود" رد بولتون ان ليس هناك أي تفسير آخر.

وقال "أعتقد أن كيم جونغ اون يهزأ من كل هذا الأمر" مضيفا أن "الرسائل التي عرضها الرئيس على الصحافة، كتبها موظف رسمي في مكتب الدعاية التابع لحزب العمال الكوري الشمالي".

وتابع "رغم ذلك، عرضها الرئيس كدليل على عمق صداقتهما" مشيرا الى أن الصداقة لا ترقى الى مستوى الدبلوماسية الدولية.

وأكد بولتون أيضا أنه لا يعتبر أن ترامب مؤهل للرئاسة معربا عن أمله في عدم توليه ولاية ثانية.

وقال "آمل أن يذكره (التاريخ) كرئيس شغل ولاية واحدة لم يغرق البلاد بشكل لا عودة عنه في دوامة انحدار لا يمكننا النهوض منه. يمكننا تجاوز تداعيات ولاية واحدة".

وأضاف بولتون أنه لن يصوت لا لترامب ولا لمنافسه الديموقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في تشرين الثاني/نوفمبر.

وحاولت إدارة ترامب وقف نشر كتاب بولتون لكن قاضيا أميركيا رفض ذلك السبت قائلا إن الآوان قد فات لإصدار أمر بتقييد نشره.

وكتب القاضي في القرار "في حين يثير السلوك الأحادي لبولتون مخاوف كبرى على صعيد الأمن القومي، لم تتمكن الحكومة من إثبات أن المنع القضائي هو الحل المناسب".

وتم توزيع عدد كبير من نسخ كتاب "ذا روم وير إت هابند" على المكتبات استعدادا لنشره الثلاثاء، وقد أوردت وسائل إعلام عدة قسما كبيرا مما يتضمنه من انتقادات حادة لترامب.

ويتناول الكتاب الفترة التي تولى فيها بولتون منصب مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي طوال 17 شهرا، وانتهت باستقالته في أيلول/سبتمبر الفائت.

واعتبر بولتون الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري منذ وقت طويل، ويعتبر من صقوره اليمينيين، أن ترامب "غير مناسب للمنصب".