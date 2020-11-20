بوليساريو تؤكد أنها شنت الخميس "هجمات" جديدة في الصحراء الغربية

شنت قوات جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) الخميس "هجمات مكثفة" على الجدار المغربي الذي يقسم الصحراء الغربية على طول 2700 كيلومتر ، حسبما أعلنت "وزارة الدفاع" الصحراوية.

وتحدثت بوليساريو في بيان صدر مساء الخميس عن "عمليات قصف" استهدفت قطاعات الفرسية وأمغالا وحوزة وأم دريكة في الوسط.

واضافت أن هذه الهجمات "سببت أضرارا مادية كبيرة" للمغرب بدون أن تذكر أي تفاصيل.

ولا يمكن التحقق من هذه المعلومات من مصادر مستقلة.

وكان المغرب قام بأشغال لإنشاء ساتر ترابي في منطقة الكركرات العازلة في أقصى جنوب الصحراء الغربية على الطريق الوحيد المؤدي إلى موريتانيا.

وأعلن رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني أن المملكة انتهت من مدّ جدار رملي وصولا إلى الحدود مع موريتانيا، موضحا أن الهدف من هذا الجدار هو "التأمين النهائي لحركة مرور المدنيين والتجارة في طريق الكركرات".

وبعد ثلاثين عاما من وقف إطلاق النار، أعلنت جبهة بوليساريو الجمعة "حالة الحرب" ردا على عملية عسكرية مغربية في الكركرات تهدف إلى استئناف الحركة المرورية بعدما قطعها عناصر من الجبهة المطالبة باستقلال الصحراء الغربية.

واعتبرت بوليساريو أن العملية المغربية أنهت وقف إطلاق النار الموقّع عام 1991 برعاية الأمم المتحدة بعد 15 عاما من القتال. (أ ف ب)