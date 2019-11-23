بوليفيا: إطلاق حوار بين الحكومة والمعارضة

أعلن وزير الأشغال في الحكومة البوليفية المؤقتة يركو نونييز، أنه تم الاتفاق على إطلاق الحوار بين حكومته والتيارات المعارضة، لإنهاء الأزمة السياسية والاجتماعية التي تعانيها البلاد.

وقال نونييز بصفته الناطق باسم الحكومة المؤقتة بعد استقالة الرئيس إيفو موراليس: "عند الساعة 16.00 بالتوقيت المحلي سنبدأ الحوار لإحلال السلم في البلاد".

وأضاف أنه حصل على موافقة كل التيارات المشاركة في التظاهرات التي اندلعت منذ رحيل موراليس إلى المكسيك.

وتابع: "سنبدأ الحوار السبت لنصنع بلدا خاليا من الحواجز ويتمكن من تحقيق السلام والعودة إلى الحياة الطبيعية... هناك رغبة كبيرة في تسوية هذا الفصل بأفضل طريقة وإنهائه".

وكان موراليس أول رئيس من السكان الأصليين لبوليفيا، قد استقال في العاشر من نوفمبر تحت ضغط تظاهرات المعارضة وتخلي الجيش عنه.