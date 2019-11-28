بوليفيا تستأنف العلاقات مع إسرائيل بعد اطاحة موراليس

قطعت بوليفيا علاقاتها بإسرائيل، في عهد الرئيس إيفو موراليس، على خلفية حرب شنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة بين عامي 2008 و2009.

حبت إسرائيل، الخميس، بقرار بوليفيا استئناف العلاقات الدبلوماسية معها.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في بيان مقتضب، إن “استئناف العلاقات سيدعم العلاقات الخارجية لدولة إسرائيل ومكانتها في العالم”، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية عملت، وعلى مدار فترة طويلة، من أجل استئناف العلاقات مع بوليفيا.

وقطعت بوليفيا علاقاتها بإسرائيل، في عهد الرئيس إيفو موراليس، على خلفية حرب شنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة بين عامي 2008 و2009.

وهاجم كاتس الرئيس البوليفي السابق موراليس، وقال إن “الإطاحة بالرئيس المعادي لإسرائيل موراليس واستبداله بإدارة صديقة لإسرائيل، ساهما في اتخاذ هذه الخطوة”.

وأعلن موراليس، في يناير/ كانون الثاني 2009، قطع بلاده علاقاتها الدبلوماسية بإسرائيل، ووصف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بأنها “إبادة جماعية”، وقال إن “الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل تؤثر على السلام والاستقرار العالمي”.

واضطر موراليس إلى الاستقالة، في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني، في أعقاب مطالبة الجيش له بترك منصبه، حفاظا على استقرار البلاد التي شهدت اضطرابات واحتجاجات بعد إعلان فوزه بولاية جديدة، وهو ما رفضه خصوم الرئيس، واصفين الانتخابات بـ”المزورة”.

