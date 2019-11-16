بومبيو: إيران تستخدم حركة الجهاد الإسلامي في غزة لضرب إسرائيل

اتهم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ايران السبت، باستخدام حركة “الجهاد الإسلامي” الفلسطينية لضرب إسرائيل.

وفي تغريدة عبر حسابه الرسمي، أضاف بومبيو “يجب أن نستمر في الضغط على إيران إلى أن تتفاوض على اتفاق شامل يضمن وقف دعمها للجماعات الإرهابية”. واعتبر أن “طهران لا تريد السلام في المنطقة”.

وردا على تغريدة بومبيو، قال مصعب البريم، المتحدث باسم الجهاد الإسلامي، إن الحركة “تعمل في فلسطين للدفاع عنها وعن شعبها ومقدساتها من العدوان الإسرائيلي المستمر على مدار عقود الماضية”.

وأضاف “أمريكا راعية ومصدرة الإرهاب في العالم، والجهاد الإسلامي تقف في وجه الاحتلال الذي يبدأ دائما بالعدوان على شعبنا ومقدساتنا”.

وتابع “ما تقوم به المقاومة أمر مشروع على المستوى القانوني، والإنساني والوطني، أسوة بكل الشعوب التي تناضل من أجل أرضها وحقوقها ضد الاحتلال”.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أن عددا “كبيرا” من الصواريخ أطلق من غزة باتجاه إسرائيل وذلك بعد مقتل قيادي الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا في غارة على قطاع غزة.

وشنّ الجيش الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، عملية عسكرية على غزة، بدأها باغتيال القيادي أبو العطا وزوجته.

وأُعلن صباح الخميس، التوصل لوقف إطلاق نار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي، بعد يومين من العملية التي أسفرت عن 34 شهيدا، بينهم 8 أطفال و3 نساء، وإصابة 111 آخرين بجراح مختلفة .