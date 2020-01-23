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بومبيو: الإصلاح الحقيقي بوابة المساعدات الدولية للبنان

منشور 23 كانون الثّاني / يناير 2020 - 12:11
وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو
وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو

قال وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، الأربعاء، إن وجود حكومة لبنانية “قادرة وملتزمة بإجراء إصلاحات حقيقية وملموسة هو فقط الذي من شأنه أن يستعيد ثقة المستثمر ويضمن المساعدات الدولية”.

وحث بومبيو في بيان “الحكومة والجيش والأجهزة الأمنية على ضمان سلامة المواطنين الذين يشاركون في مظاهرات سلمية”.

وشكل لبنان حكومة جديدة يوم الثلاثاء بدعم من جماعة حزب الله التي تصنفها الولايات المتحدة جماعة إرهابية. (رويترز)

 

 


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