بومبيو: الحل الوحيد في ليبيا سياسي

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أنّ الحل السياسي “هو الوحيد” لحل الأزمة في ليبيا.

جاء ذلك خلال مشاركته، الأربعاء، في مؤتمر صحافي مع نظيره الإيطالي، لويجي دي مايو، بالعاصمة الإيطالية روما، حسبما نقلت وكالة “أسوشيتيد برس” الأمريكية.

وقال بومبيو: “الحل السياسي هو الوحيد في ليبيا ونقرّ بأهمية وضع حد للعنف ولإطلاق النار في ليبيا”.

كما دعا جميع الأطراف الليبية إلى تحقيق تقدم في العملية السياسية. لافتا إلى ضرورة إقناع جميع الأطراف بأهمية تلك العملية.

من جهته، شدد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، على أهمية دور الإدارة الأمريكية في حل الأزمة الليبية.

وقال خلال المؤتمر الصحافي: “دور الولايات المتحدة مهم في العمل الذي يمكننا القيام به لتحفيز جميع أطراف النزاع في هذه القضية، وعلى المضي قدما نحو وقف إطلاق النار”