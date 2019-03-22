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بومبيو: الرب استخدم ترامب للدفاع عن إسرائيل.. مثل"إيستر"

بومبيو: الرب استخدم ترامب للدفاع عن إسرائيل.. مثل"إيستر"
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