قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، لشبكة "CBN News": "من المحتمل في اعتقادي أن الله استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمساعدة في الدفاع عن دولة إسرائيل اليهودية".

وسأل المقدم في "CBN News" بومبيو إذا ما كان يعتقد أن ترامب يمكن أن يكون مثل الملكة ايستر، وهي شخصية في قصص الكتاب المقدس العبرية والمسيحية، يقال إنها أحبطت خطة لإبادة الشعب اليهودي.

وأضاف: "لرؤية التاريخ الرائع للإيمان في هذا المكان (القدس)، والعمل الذي قامت به إدارتنا، للتأكد من بقاء هذه الديمقراطية في الشرق الأوسط، وبقاء الدولة اليهودية، أنا واثق من أن الرب يعمل هنا".

بدوره، علق الصحفي البريطاني مهدي حسن على تصريح بومبيو بقوله: "واو.. في كل مرة أظن أن لا شيء في هذه الإدارة قد يفاجئني (أو يجعلني أتقزز)، إلا أنهم يفعلون ذلك.. ويتفوقون على أنفسهم حتى.

Wow, every time I think nothing a member of this administration could surprise (or disgust) me anymore they go...and outdo themselves (!) https://t.co/stzaAfEREX