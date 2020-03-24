بومبيو: خامنئي يكذب بشأن ضحايا كورونا

اتهم وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، بـ"الكذب" وإخفاء الكثير من المعلومات عن العالم، بشأن عدد ضحايا فيروس كورونا والمصابين بإيران.

وأصدر بومبيو بيانا، عنونه بـ"أكاذيب خامنئي حيال فيروس ووهان، يزج بحياة الناس في خطر". مستخدما لفظ فيروس ووهان بدلا من كورونا، في إشارة إلى الصين.

وقال وزير الخارجية الأمريكية، إن بلاده ستطلع العالم على عدد من الحقائق التي فضل خامنئي إخفائها، مشيرا إلى حركة الطيران مع الصين والتي لفت إلى أنها سببت انتشار المرض.

وأضاف: "طهران واصلت تسيير 55 رحلة على الأقل مع الصين في شباط/ فبراير الماضي، عبر شركة طيران "ماهان" الخاصة". متهما طهران بزج حياة ملايين البشر في خطر وأن طهران كشفت عن أول حالة وفاة بالفيروس، بعد 9 أيام من وقوعها.

وتابع: "إيران تخفي أعداد الوفيات والمصابين، وللأسف الأرقام الحقيقية أكثر من المعلنة".

وأفاد أن طهران أنفقت على "التنظيمات الإرهابية" نحو 16 مليار دولار منذ عام 2012، و"سرقت" أكثر من مليار يورو كانت مخصصة لقطاع الصحة.

ولفت إلى أن العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران لا تشمل المواد الغذائية والطبية والأدوية والمساعدات الإنسانية.

وكان المرشد الأعلى للثورة في إيران، علي خامنئي، الأحد، هاجم في كلمة بمناسبة العام الإيراني الجديد، الولايات المتحدة الأمريكية، بعد عرضها تقديم المساعدة لإيران في مواجهة فيروس كورونا.

وفي كلمته، قال خامنئي إن العرض الأمريكي مستغرب، لأنها نفسها تعاني من مشكلة ونقص، واصفا إياها بـ"العدو الأكبر"، وقادتها بـ"الدجالين".

ولفت خامنئي إلى أن هنالك مؤشرات إلى أن أمريكا خلقت هذا الفيروس، "ومن الحماقة قبول عرضها لتقديم أدوية"، بحسب تعبيره.

وشدد على أن بلاده قادرة على التصدي لفيروس كورونا.