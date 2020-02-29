بومبيو في "الدوحة" للتوقيع على اتفاق تاريخي مع طالبان

وصل وزير الخارجية الأمريكي مارك بومبيو إلى الدوحة، السبت، لحضور حفل توقيع اتفاق تاريخي بين الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية.

ويفتح الاتفاق، الذي من المقرر أن يُوقّع عند الساعة 12,45 بتوقيت غرينيتش، الباب أمام انسحاب تدريجي للقوات الأمريكية من أفغانستان بعد 18 سنة من الاقتتال، في مقابل ضمانات أمنية من قبل المتمردين.

وقال مسؤولون بحركة طالبان الأفغانية السبت إن وفدا للحركة يضم 31 عضوا وصل إلى قطر للتوقيع على اتفاق لانسحاب القوات الأمريكية والذي من شأنه أن يضع نهاية للحرب في أفغانستان.

وتستعد الولايات المتحدة وطالبان للتوقيع على اتفاق سلام في وجود وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في إطار مسعى أكبر للمصالحة الأفغانية وإنهاء أطول حرب تخوضها الولايات المتحدة.

ومن المقرر إقامة مراسم التوقيع بين الجانبين في العاصمة القطرية الدوحة.