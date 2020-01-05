بومبيو: "كتائب حزب الله" عصابات ايرانية

وصف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الاحد، كتائب حزب الله العراقية بـ”العصابات الايرانية”، مؤكدا أن الأخيرة طالبت القوات العراقية بالتخلي عن حماية المواقع الأمريكية في البلاد.

وقال بومبيو في تغريدة له على تويتر، اليوم تابعتها الأناضول، إن “عصابات كتائب حزب الله التابعة لإيران تطلب من القوات الأمنية العراقية التخلي عن واجبها بحماية السفارة الأمريكية في بغداد وغيرها من المواقع التي يعمل فيها الأمريكيون جنبا إلى جنب مع الشعب العراقي الطيب”.

ودعت كتائب “حزب الله” العراقي، السبت، أجهزة الأمن العراقية إلى الابتعاد عن القوات الأمريكية المنتشرة في العراق، في خطوة يبدو أنها تسبق هجمات وشيكة.

وقالت الكتائب في بيان: “على الأخوة في الأجهزة الأمنية العراقية الابتعاد عن العدو الأمريكي لمسافة لا تقل عن ألف متر ابتداء من مساء غد الأحد”.

وأضافت/ “على قادة الأجهزة الأمنية الالتزام بمسافة السلامة لمقاتليهم وعدم السماح بجعلهم دروعا بشرية للصليبيين الغزاة”.

ويأتي هذا التحذير بعد ساعات من شن مجهولين هجمات صاروخية على قاعدة بلد الجوية التي تستضيف جنوداً أمريكيين في محافظة صلاح الدين شمالي العراق، وكذلك استهداف المنطقة الخضراء حيث تقع السفارة الأمريكية وسط بغداد، خلفت 8 جرحى، بينهم جنود عراقيون.

وتعرضت قواعد عسكرية عراقية تستضيف جنودا أمريكيين إلى هجمات صاروخية متكررة على مدى الأسابيع الأخيرة قتل في أحدها متعاقد مدني أمريكي قرب كركوك شمالي العراق.

وشنت واشنطن غارات جوية على كتائب “حزب الله” العراقي الأسبوع الماضي وقتلت 28 عنصرا في صفوفها غربي العراق بعد أن اتهمتها بالوقوف وراء الهجمات الصاروخية على القواعد العسكرية.

وأثارت الغارات غضب الفصائل المسلحة العراقية المقربة من إيران، وحاولت على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد، وقامت الولايات المتحدة على إثره بشن ضربة جوية، قتلت فيها قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس و8 أشخاص آخرين قرب مطار بغداد الجمعة.

وتوعدت إيران والفصائل العراقية المسلحة المقربة منها ولا سيما كتائب “حزب الله” العراقي بالانتقام لمقتل سليماني والمهندس الذي جرى تشييعهما وقتلى الغارة الآخرين السبت في بغداد.

ويوجد نحو 5 آلاف جندي أمريكي في العراق ضمن إطار التحالف الدولي المناهض لتنظيم “الدولة” وينتشرون في عدة قواعد عسكرية عراقية لا سيما قاعدة عين الأسد الجوية في الأنبار، وقاعدة بلد الجوية في صلاح الدين، وقاعدة “كي وان” في كركوك.