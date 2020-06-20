بومبيو: مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة منافق

وصف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو انتقاد مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة العنصرية التي تمارسها حكومة الولايات المتحدة ضد السود بالنفاق وذلك غداة تصويته على قرار يدين العنصرية الممنهجة ووحشية الشرطة.

وقال بومبيو إن "مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الذي يضم فنزويلا، وضم مؤخراً كوبا والصين، كان ولا يزال ملاذاً للديكتاتوريين وللديموقراطيات التي تتسامح معهم".

وأضاف "قرار المجلس التصويت أمس على قرار يركز على الشرطة والعنصرية في الولايات المتحدة يعني أنه بلغ مستوى جديداً من الانحطاط".

وتدافع الولايات المتحدة عن الممارسات العنصرة اللاانسانية والجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال الاسرائيلي ضد الفلسطينيين وترفض ادراج الاحتجاجات والانتقادات داخل المجلس بحق سلطات الاحتلال

وتبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإجماع الجمعة قرارا يدين العنصرية الممنهجة والعنف الأمني عقب نقاش تاريخي وبعد إزالة إشارة خاصة إلى الولايات المتحدة منه.

وتبنى المجلس الذي يقع مقره في جنيف وانسحبت منه واشنطن عام 2018 مشروع القرار الذي تقدمت به الدول الأفريقية في إطار اجتماع طارئ دعت إليه عقب وفاة جورج فلويد والتظاهرات الحاشدة ضد العنصرية في أنحاء العالم.

وتوفي فلويد الأربعيني خنقا بطريقة وحشية عند توقيف الشرطة له في مدينة مينيابوليس الأميركية في 25 مايو وهو الامر الذي اشعل احتجاجات واسعة ضد سياسة ترامب