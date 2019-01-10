بومبيو من القاهرة: سنعزز الشراكة مع حلفائنا لدحر الإرهاب

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن بلاده عازمة على تعزيز الشراكة مع حلفائها في منطقة الشرق الأوسط لدحر الإرهاب.

ورأى بومبيو، في مؤتمر صحافي مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة اليوم الخميس، أنه “لا يوجد تناقض في مسألة سحب القوات الأمريكية من سوريا”، وأن الولايات المتحدة ملتزمة بتنفيذ قرار سحب القوات الذي أعلنه الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضي.

وقال بومبيو إن زيارته للقاهرة “تؤكد الشراكة المتينة بين واشنطن والقاهرة”، وأعرب عن الامتنان للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدعمه الحرية الدينية، وذلك بعد أيام من افتتاح السيسي أكبر كاتدرائية في المنطقة.

من جانبه، قال شكري إن تعدد الاجتماعات بين الجانبين المصري والأمريكي يساعد الطرفين في تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ولفت إلى أن من الأمور التي تطرق إليها في المحادثات مع بومبيو اليوم قضية سد النهضة الإثيوبي والجمود الراهن في المفاوضات المتعلقة به، إضافة إلى الوضع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.