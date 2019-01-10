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بومبيو من القاهرة: سنعزز الشراكة مع حلفائنا لدحر الإرهاب

بومبيو من القاهرة: سنعزز الشراكة مع حلفائنا لدحر الإرهاب
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