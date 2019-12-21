بومبيو: واشنطن تعارض تحقيقا "للجنائية الدولية" بجرائم الحرب الإسرائيلية

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الجمعة، أن الولايات المتحدة تعارض “بحزم” فتح المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق في جرائم حرب اسرائيلية .

وأدت خطوة من مدعي عام المحكمة لفتح تحقيق كامل بشأن جرائم حرب ارتكبت في المناطق الفلسطينية الى رد فعل غاضب من الكيان الإسرائيلي المحتل، وحليفتها واشنطن.

وقال بومبيو “نحن نعارض بحزم هذا الأمر وأي عمل آخر يسعى لاستهداف اسرائيل بطريقة غير منصفة”.

واضاف “لا نعتقد أن الفلسطينيين مؤهلين كدولة ذات سيادة، ولهذا هم ليسوا مؤهلين للحصول على عضوية كاملة أو المشاركة كدولة في المنظمات او الكيانات او المؤتمرات الدولية، بما فيها محكمة الجنائية الدولية”. (أ ف ب)