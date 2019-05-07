بومبيو ولافروف يجريان محادثات في سوتشي في 14 أيار

منشور 07 أيّار / مايو 2019 - 04:11
موضوعات أخرى عديدة سيناقشها بومبيو ولافروف إذ أن بلديهما ما زالا مختلفين بشأن سوريا وأوكرانيا
موضوعات أخرى عديدة سيناقشها بومبيو ولافروف إذ أن بلديهما ما زالا مختلفين بشأن سوريا وأوكرانيا

قال مصدر بوزارة الخارجية الروسية إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيجري محادثات مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في مدينة سوتشي في روسيا يوم 14 أيار.
ومن المرجح أن يتناول الوزيران الأزمة السياسية في فنزويلا والبرنامج النووي في كوريا الشمالية.
وهناك موضوعات أخرى عديدة سيناقشها بومبيو ولافروف إذ أن بلديهما ما زالا مختلفين بشأن سوريا وأوكرانيا والحد من التسلح النووي بالإضافة إلى احتجاز روسيا الضابط السابق بمشاة البحرية الأمريكية بول ويلان لاتهامات بالتجسس ينفي صحتها.

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