بومبيو وماتيس ينفيان وجود ادلة دامغة تربط بن سلمان بمقتل خاشقجي

نفى وزيرا الخارجية والدفاع الأمريكيين مايك بومبيو وجيم ماتيس وجود أدلة دامغة مباشرة تربط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بمقتل الصحفي جمال خاشقجي الشهر الماضي في اسطنبول.

وقال بومبيو الذي كان يتحدث إلى الصحفيين بعد أن أبلغ هو وماتيس مجلس الشيوخ خلف أبواب مغلقة بأن إضعاف العلاقات الأمريكية السعودية بسبب مقتل خاشقجي سيضر بالأمن القومي.

وقال بومبيو "لا توجد تقارير مباشرة تربط ولي العهد (السعودي) بإصدار الأمر بقتل جمال خاشقجي".

ومن جانبه، قال ماتيس إن الولايات المتحدة ليس لديها أي دليل دامغ على أن ولي العهد السعودي ضالع في قتل خاشقجي المقيم في الولايات المتحدة.

وعندما سئل عن تقارير بأن تقييم وكالة المخابرات المركزية الأمريكية هذا الشهر خلص إلى أن ولي العهد أمر بقتل خاشقجي، أحال ماتيس الصحفيين إلى وكالة المخابرات.

وقال ماتيس للصحفيين في وزارة الدفاع (البنتاجون) "ليس لدينا دليل دامغ على أن ولي العهد له يد فيما حدث، لا المخابرات ولا أي شخص آخر. لا يوجد دليل دامغ" مضيفا أن الولايات المتحدة لا تزال تتوقع محاسبة المسؤولين عن قتل خاشقجي.

وفي الغضون، قال السناتور الجمهوري لينزي جراهام يوم الأربعاء إنه سيمتنع عن الإدلاء بصوته في أي قضية رئيسية إلى أن تطلع المخابرات المركزية الأمريكية أعضاء مجلس الشيوخ على تفاصيل مقتل خاشقجي.

وقال جراهام للصحفيين "لن أقبل بألا تطلعني المخابرات المركزية الأمريكية، التي لدينا رقابة عليها، إن كان تقييمهم يدعم أم لا اعتقادي بأن هذا الأمر (مقتل خاشقجي) لم يكن ليحدث بدون معرفة ولي العهد (الأمير محمد بن سلمان)".

وأضاف أنه إذا كانت الإفادة تدعم وجهة نظره بأن ولي العهد كان يعلم بالأمر "فإن العلاقات التجارية مع السعودية لن تكون كما هي عليه".

وقال جراهام "أتحدث عن أي تصويت مهم.. أي شيء تحتاجونني فيه...‭ ‬لن أفعله إلى أن أسمع من المخابرات المركزية الأمريكية". وعندما سئل إن كان قد أبلغ الرئيس دونالد ترامب بموقفه فقال "فعلت ذلك للتو".