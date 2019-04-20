بومبيو وهانت يدعوان الليبيين لوقف القتال

أعلنت الخارجية الأمريكية أن الوزير مايك بومبيو ونظيره البريطاني جيريمي هانت، أكدا التزامهما بمواصلة الجهود لـ " تجميد الوضع الحالي على الأرض والعودة إلى العملية السياسية" في ليبيا.

ووفقا لنص البيان الذي أصدرته الخارجية الأمريكية على موقعها الرسمي الليلة الماضية: "تحادث وزير الخارجية مايك بومبيو مع وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت أمس في اتصال هاتفي لمناقشة الأولويات العالمية الرئيسية، بما في ذلك حل النزاعين في ليبيا واليمن وضمان أمن البنية التحتية الحيوية".

وأضاف بيان الخارجية: "فيما يتعلق بليبيا، أكد وزير الخارجية الأمريكي ووزير الخارجية البريطاني التزامهما بمواصلة الجهود الدبلوماسية لتحقيق تجميد الوضع الحالي على الأرض والعودة إلى العملية السياسية".

ويشن الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر منذ الرابع من الشهر الجاري هجوما للسيطرة على العاصمة طرابلس.

وكانت وزارة الخارجية التونسية، قد أكدت يوم أمس الجمعة، أنه يجري العمل حاليا على عقد اجتماع لوزراء خارجية تونس والجزائر ومصر بتونس العاصمة، لتنسيق جهود الدول الثلاث بهدف إنهاء حالة التوتر في ليبيا واستئناف المباحثات السياسية.