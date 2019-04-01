الرئيس الاميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون

اعرب وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو عن أمله في انعقاد قمة جديدة تجمع الرئيس الاميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون "في الاشهر المقبلة" بهدف تحقيق "خطوة أولى ملموسة" في اتجاه نزع السلاح النووي لبيونغ يانغ.

وقال بومبيو في مقابلة بثتها إذاعة محلية في بنسيلفانيا الاثنين "آمل في أن يلتقي زعيمانا مجددا في الاشهر المقبلة لتحقيق خطوة أولى ملموسة أو خطوة كبيرة ملموسة على طريق نزع السلاح النووي".

لكنه أكد أنه يرغب في التزام "الحذر حين يتصل الامر بتكهنات زمنية".

والتقى ترامب وكيم للمرة الاولى في سنغافورة في حزيران/يونيو. وساهمت هذه القمة التاريخية في خفض التوتر في شكل كبير وأفضت الى التزام ملتبس حول "نزع السلاح النووي في شكل تام من شبه الجزيرة الكورية".

وجرت القمة الثانية نهاية شباط/فبراير في هانوي، لكنها انتهت بفشل على خلفية مطالبة بيونغ يانغ برفع كامل للعقوبات المفروضة عليها.

لكن الجانبين تعهدا استئناف المباحثات رغم أن بيونغ يانغ انتقدت واشنطن، وخصوصا بومبيو، لعدم التوصل الى اتفاق في فيتنام.

وعلق وزير الخارجية الاميركي "قال الرئيس ترامب بوضوح إن ليس هناك مهلة، قد نحقق تقدما تدريجيا، خطوة الى الامام، خطوة الى الوراء".