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بومبيو يأمل بقمة جديدة بين ترامب وكيم "في الأشهر المقبلة"

بومبيو يأمل بقمة جديدة بين ترامب وكيم "في الأشهر المقبلة"
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