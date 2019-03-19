بومبيو يبدأ جولة شرق أوسطية تشمل الكويت وإسرائيل ولبنان

يبدأ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الثلاثاء، جولة شرق أوسطية، تشمل الكويت وإسرائيل ولبنان.

وحسب بيان صادر عن الخارجية الأمريكية، فإن جولة بومبيو تستمر بين يومي 19 و23 مارس/آذار الجاري، وتبدأ من الكويت.

وأوضح البيان أن بومبيو سيتناول مع مسؤولي البلدان الثلاثة: العلاقات الثنائية، ومجالات العمل المشترك، والتعاون الاقتصادي، و"مواجهة أنشطة إيران المخلة بأمن المنطقة".

وأشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي سيلتقي مسؤولين من اليونان وقبرص الرومية خلال تواجده في إسرائيل.

ووصفت الخارجية الأمريكية الكويت وإسرائيل ولبنان بأنها دول مهمة بالنسبة لأمن المنطقة واستقرارها، وأن لهذه الدول دور فعال في رخاء الشرق الأوسط ونموه اقتصاديا.

وأكد البيان عزم الولايات المتحدة على تعزيز علاقاتها مع البلدان الثلاثة المذكورة.