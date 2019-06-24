بومبيو يحشد ضد ايران في السعودية والامارات

بحث وزير الخارجية الاميركيمايك بومبيو صباح الاثنين إلى السعودية الى الرياض في زيارة شرق أوسطية ستشمل أيضا الإمارات لبحث "كيفية تشكيل تحالف عالمي" ضد إيران فيما وصف الرئيس الاميركي العلاقة مع السعودية بالقول : لنأخذ اموالهم

والتقى العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز بالوزير الاميركي وقالت مصادر اعلامية انهما بحثا العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

#عاجل..#خادم_الحرمين يستقبل وزير خارجية أمريكا، جرى خلاله استعراض العلاقات الإستراتيجية بين البلدين. pic.twitter.com/FgIjUyJqeP — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) ٢٤ يونيو ٢٠١٩

وتاتي الزيارة فيما تستعد اميركا أن تعلن ضدها عقوبات جديدة على النظام الايراني وفي خضم ارتفاع نسبة التوتر في المنطقة

ويؤيد السعوديون والإماراتيون الموقف الحازم الذي تعتمده إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيال إيران.

وفي تعليق على زيارته للسعودية والإمارات، قال بومبيو أن بلاده تسعى إلى تشكيل تحالف "ليس فقط في أنحاء دول الخليج بل في آسيا وأوروبا، يتفهم هذا التحدي ويكون مستعدا للتصدي لأكبر دولة راعية للإرهاب في العالم".

وتصاعد التوتر أكثر في الخليج بعد إسقاط إيران الخميس طائرة مسيرة أمريكية تقول طهران إنها اخترقت مجالها الجوي، فيما تنفي واشنطن ذلك.

وقال بومبيو: "السعودية والإمارات حليفان عظيمان في مواجهة التحدي الإيراني، وسنتحدث معهما عن كيفية تأكيد كوننا في تحالف استراتيجي، وكيفية تشكيل تحالف دولي". كما جدد بومبيو عرض واشنطن للتفاوض مع إيران "دون شروط مسبقة"، وأضاف: "نحن مستعدون للتفاوض دون شروط مسبقة... هم يعرفون أين يجدوننا".