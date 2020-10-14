بومبيو يحض السعودية على إقامة علاقات مع إسرائيل

تسعى الولايات المتحدة لإقناع مزيد من دول الخليج لإبرام اتفاقات مماثلة مع إسرائيل، على غرار ما فعلت الإمارات والبحرين في احتفال أقيم في واشنطن يوم 15 سبتمبر/ أيلول.

حث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو السعودية، الأربعاء، على بحث موضوع إقامة علاقات مع إسرائيل، على غرار البحرين والامارات.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع وزير الخارجية السعودي، وقال أيضا إن واشنطن تدعم “برنامجا قويا لمبيعات الأسلحة” للمملكة.

أضاف بومبيو أنه أثار ما يسمى باتفاقات أبراهام، وهي اتفاقات بوساطة أمريكية لتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود في اجتماع بمقر وزارة الخارجية الأمريكية.

وقال بومبيو “نأمل أن تنظر السعودية في مسألة تطبيع علاقاتها مع إسرائيل أيضا، ونود أن نشكرهم على المساعدة التي قدموها لنجاح اتفاقات أبراهام حتى الآن”، مضيفا أنه يأمل في أن تشجع المملكة القادة الفلسطينيين أو السلطة الفلسطينية على العودة للمفاوضات مع إسرائيل.

ووقعت الإمارات والبحرين، الشهر الماضي، اتفاقيتين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في إعادة تنسيق استراتيجي لدول الشرق الأوسط في مواجهة إيران.

وقال بومبيو “إنها تعكس ديناميكية متغيرة في المنطقة حيث تدرك الدول بحق الحاجة لتعاون إقليمي من أجل التصدي للنفوذ الإيراني وتحقيق الرخاء”.

وتسعى الولايات المتحدة لإقناع مزيد من دول الخليج لإبرام اتفاقات مماثلة مع إسرائيل، على غرار ما فعلت الإمارات والبحرين في احتفال أقيم في واشنطن يوم 15 سبتمبر/ أيلول.

ولم تبد الرياض ممانعة لاتفاقي الإمارات والبحرين، على الرغم من أنها لم تصل إلى حد إقرارهما، وأشارت إلى أنها غير مستعدة لاتخاذ إجراء مماثل.

وطرحت السعودية عام 2002 مبادرة عرضت بموجبها الدول العربية تطبيع العلاقات مع إسرائيل في مقابل اتفاق مع الفلسطينيين لإقامة دولة لهم وانسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي التي احتلتها عام 1967.

