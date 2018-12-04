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بومبيو يدافع عن السياسة الأميركية وينتقد الصين وروسيا وإيران

بومبيو يدافع عن السياسة الأميركية وينتقد الصين وروسيا وإيران
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