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بومبيو يزور الكويت ولبنان وإسرائيل الأسبوع المقبل

بومبيو يزور الكويت ولبنان وإسرائيل الأسبوع المقبل
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